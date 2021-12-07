أمريكا تهدد روسيا بـ “ثمن باهظ” بسبب أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، امس الإثنين، إن الرئيس جو بايدن سيوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة التي ستعقد افتراضياً الثلاثاء، أن موسكو ستدفع ثمناً باهظاً للغاية إذا أقدمت على التصعيد العسكري مع أوكرانيا.

وأضاف سوليفان أن بوتين يتوقع اتخاذ الأوروبيين والولايات المتحدة تدابير مضادة واسعة ستلحق ضرراً كبيراً وخطيراً بالاقتصاد الروسي، إذا واصلت موسكو المضي قدماً في هجوم عسكري على أوكرانيا.

وأشار سوليفان مع ذلك، إلى أن الرئيس بايدن سيؤكد في محادثاته مع بوتين، أن هناك مخرجاً دبلوماسياً للأزمة.

وتابع مستشار الأمن القومي قائلاً: نود أن نوضح أننا لا نعلم إذا كان الرئيس بوتين قد اتخذ قراراً بمزيد من التصعيد العسكري في أوكرانيا ، لكننا نعلم أنه يعد العدة للانخراط في مثل هذا التصعيد إذا قرر ذلك.

ومن المقرر أن يجري بايدن، محادثات مع حلفاء أوروبيين رئيسيين لتنسيق الرسالة التي سيوصلها إلى الرئيس الروسي، وسيجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يتحدث بايدن مع زيلينسكي في الأيام المقبلة.

وأوضح سوليفان أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فسيكون هناك طلب متزايد من حلفاء الجناح الشرقي لإظهار رد إيجابي من الولايات المتحدة بإرسال قوات إضافية وتعزيز القدرات العسكرية.