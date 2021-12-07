شاهد التفاصيل: فرص تدريب للخريجات والخريجين في الخطوط الحديدية #وظايف_شاغرة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن توفر فرصة في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” على النحو التالي:

وقالت ان الفئات المستهدفة هي خريجي وخريجات الدبلوم وخريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.

وقالت أن الشروط العامة للإنضمام إلى برنامج (تمهير): أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس) وأن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

وأن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) ولا يشترط الخبرة.

ومن ضمن مزايا برنامج (تمهير) تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

كما يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية ويحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

التخصصات الهندسية المطلوبة: هندسة كهربائية -هندسة ميكانيكية-هندسة صناعية-هندسة مدنية-هندسة معمارية-هندسة حاسب آلي.

التخصصات الإدارية المطلوبة: نظم معلومات إدارية- إدارة اعمال- تسويق- لغة انجليزية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب:

https://www.linkedin.com/jobs/view/2826197598/