إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 265.76 مليونا والوفيات إلى 5.6 ملايين

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭ ‬265.76 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و557229.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 6 آلاف و 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لأحدث أرقام الوزارة فقد وصل إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 34 مليونا و 648 ألفا و383 حالة، وإجمالي المتعافين إلى 34 مليونا و79 ألفا و612 شخصا.

ورصدت الوزارة خلال الفترة نفسها 220 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 473 ألفا و757 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 99297 .

وأفاد بيان من اللجنة بأن 60 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الاثنين تسجيل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد-19 ) و 752 إصابة.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 295202 والإصابات إلى ثلاثة ملايين و902015 منذ بدء الجائحة.

سجلت كوريا الجنوبية 4954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 482 ألفا و310 إصابات.

كما أضافت البلاد 64 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بذلك إلى 3957 .