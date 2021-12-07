أسعار_النفط تواصل ارتفاعها.. و #برنت يتجاوز 73 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، مدفوعة بآمال في أن تكون السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا أقل ضررا على الاقتصاد إذا ما ثبٌت أن أعراضها طفيفة في الغالب ومع إبداء أعضاء بمنظمة أوبك الثقة في السوق.

وتراجعت بعض المخاوف المتعلقة بأوميكرون بعد أن قال مسؤول صحي بجنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة تسبب أعراضا خفيفة، في حين قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي لشبكة (سي.إن.إن) إن المتحور الجديد ليس على “درجة كبيرة من الشدة فيما يبدو” حتى الآن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.75% لتصل إلى 73.63 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.01% لتصل إلى 70.79 دولار للبرميل.