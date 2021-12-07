” #الموارد_البشرية” تكشف حقيقة فيديو إيقاع المخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة ” #مدد”

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، حقيقة المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة مدد.

وذكر “آل حماد” أن الوزارة باشرت إجراءات التحقق من صحة الواقعة، واتضح أن المخالفة جاءت بناء على بلاغ من أحد المواطنين العاملين بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، مضيفا أنه بعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ 9 أشهر.

وأكد أنه تم إيقاع مخالفة بمبلغ 10 آلاف ريال على المنشأة، وذلك وفقا لأحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم.

ولفت إلى أن المنشأة قدمت اعتراضًا إلكترونيًا في 5 ديسمبر الحالي، وجارٍ البت فيه حسب النظام، نافيًا صحة لما ذكرته السيدة عن وجود غرامات غير ذلك.

وأضاف أن الوزارة تؤكد على أهمية الالتزام بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد، وذلك تلافيًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام.