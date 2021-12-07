المسند: بداية دخول #المربعانية.. اليوم

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، إن اليوم الثلاثاء، هو بداية دخول المربعانية 7 ديسمبر وفقاً لتقويم أم القرى.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل الشتاء وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة، وفيه يبدأ البرد يشتد، وسميت بالمربعانية لأن طولها 40 يوماً (على اعتبار منزلة القلب 14 يوماً).

أما عن طقس اليوم فتوقع المسند، استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس اليوم، ولا يلوح في الأفق القريب وحتى خمسة أيام قادمة أي حالة مطرية معتبرة، أو موجة باردة قارسة صفرية الدرجة. هذا والله أعلم.

وأضاف “متوقع رياح سطحية جنوبية نشطة دافئة تؤثر على أجزاء من مناطق المدينة ومكة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية .. هذا والله أعلم.

ونشر المسند، قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في بعض مطارات السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.