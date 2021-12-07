ارتفاع #أسعار_الذهب #السعودية.. وعيار21 عند 187.89 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، وسط ارتفاع طفيف للمعدن الأصفر بداية تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، نحو 214.73 ريال (57.26 دولار)، مقابل 214.65 ريال (57.22 دولار) الإثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الثلاثاء في السعودية، نحو 187.89 ريال (50.10 دولار)، مقابل 187.82 ريال (50.07 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 161.05 ريال (42.95 دولار) ، مقابل 160.99 ريال (42.91 دولار)، الإثنين.

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الثلاثاء، تراجع سعر جرام الذهب عيار 14، مسجلًا نحو 125.26 ريال (33.40

دولار) مقابل125.21 ريال (33.38 دولار)، أمس.

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، نحو 6,678.75 ريال (1,781 دولارا)، مقابل 6676 ريال (1780 دولارًا) الإثنين.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 1,503.09 ريال (400.82 دولار)، مقابل 1.503 ريال (400.54 دولار).