طوكيو تتمسك بـ”مصالحها” في بكين 2022 بعد مقاطعة واشنطن

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعطي الأولوية “لمصالحها الوطنية”، فيما يتعلق بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022، رداً على المقاطعة الدبلوماسية التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وقال كيشيدا في تصريحات لوسائل الإعلام “نود اتخاذ قرار من وجهة نظر مصالحنا الوطنية”.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمره الصحافي اليومي، إلى إن “القرار سيُتخذ حسب اللحظة والظروف”.

وأضاف أن الأرخبيل يريد إقامة الحدث الرياضي “بطريقة سلمية على أساس فلسفة الألعاب” الأوليمبية.

ويأتي رد اليابان بعد المقاطعة الدبلوماسية للولايات المتحدة، التي أعلنت قبل ساعات أنها لن ترسل أي ممثل دبلوماسي إلى دورة بكين 2022، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون في المنافسة.

وستنطلق منافسات الألعاب الشتوية الأوليمبية يوم 4 فبراير المقبل وتنتهي في 20 من الشهر نفسه.