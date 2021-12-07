اتحادات وهيئات عالمية تشارك ضمن اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية

تشهد اجتماعات الدورة الواحدة والأربعين للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تحتضنها العاصمة الرياض من تاريخ 8 إلى 15 من شهر ديسمبر الجاري وتستضيفها هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية مشاركة اتحادات وهيئات عالمية ضمن سلسلة من اللقاءات مع اتحاد إذاعات الدول العربية.

وتستهل اللقاءات باجتماع مشترك مع اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي ABU ولقاء آخر مع ممثلي اتحاد الإذاعات الأوروبية EBU كما تتضمن اللقاءات اجتماع مع اتحاد الإذاعات الإفريقية AUB ، وآخر مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط .CoPeAm فضلا عن اجتماع مع اتحاد الإذاعات الإسلامية IBU.

وتأتي مشاركة الاتحادات الإذاعات العربية والإسلامية والأوروبية والعالمية في المملكة العربية السعودية لتعكس دور المملكة الرائد في احتضان أهم الأحداث والفعاليات الإقليمية والدولية.

وتأتي ضمن مسؤوليات هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة باستثمار الفرص التي تتاح من خلال التغيير الكبير الذي تشهده مهنة صناعة الإعلام والتطورات المتسارعة.