السودان: مناوي يتوعد مرتكبي المجرزة في #دارفور.. ستدفعون الثمن

توعد حاكم إقليم دارفور (غرب السودان) منّي آركو مناوي بحسم الأحداث الأخيرة التي تم فيها الاعتداء علي المواطنين بولاية جنوب دارفور وذلك بالقبض علي بعض الجناة، ومؤكداً إستمرار التحقيقات لملاحقة الآخرين ووضع حد لمسألة التفلتات الأمنية.

وعزا مناوي مشكلة التفلتات الأمنية بوجود من يتعمدون تفعيل الفوضى وتدمير الإقليم ومنع الاستثمارات والبناء.

وقال مناوي إن التباشير جاءت برفع إعتصام منواشي وفتح طريق نيالا- الفاشر إمتداد لوصول المستثمرين الإماراتيين يوم الخميس لتنفيذ مشاريع تنموية منها ربط طريق نيالا- الفاشر وتأهيل مطار نيالا بجانب استثمارات أخرى مع الحكومة ورجال الأعمال.