إسرائيل استهدفت شحنة أسلحة إيرانية في مرفأ اللاذقية

استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أول استهداف من نوعه للمرفق الحيوي في البلاد منذ اندلاع النزاع.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلت فجراً عن مصدر عسكري، إنه “حوالى الساعة 1:23 من فجر اليوم (23:23 توقيت غرينيتش) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري”.

وأدى القصف وفق المصدر ذاته إلى “اشتعال عدد من الحاويات التجارية” من دون وقوع خسائر بشرية.

وأفادت “سانا” عن تصدّي الدفاعات الجوية السورية للقصف الاسرائيلي في أجواء اللاذقية.

وبحسب المرصد السوري، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية بشكل مباشر شحنة أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات داخل المرفأ، ما أدى إلى انفجارات عنيفة وخلّف خسائر مادية فادحة”، من دون توثيق خسائر بشرية حتى الآن.

وهذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل مرفأ اللاذقية، الرئيسي في البلاد، منذ اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.