تحذير مهم من سعود الطبية بخصوص فحص مستويات السكر

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب الأسرة والمجتمع، أن مرض السكري يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه، والإنسولين هو هرمون يضبط مستوى السكر في الدم، ويعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة الخطيرة عالميًا ويصاب به الكبار والصغار بسبب ارتفاع السكر في الدم.

جاء ذلك على لسان استشاري طب الأسرة والمجتمع د.أكرم الحازمي ، منوهًا بأن هناك ثلاث أنواع رئيسية من مرض السكري وتشمل السكري من النوع الأول الذي يعتمد على الإنسولين وكان يطلق عليه في السابق مرض السكري الذي يصيب الأطفال لأنه غالبًا ما يبدأ في مرحلة الطفولة ويعتبر حالة من أمراض المناعة الذاتية وينتج عندما يهاجم الجسم البنكرياس بالأجسام المضادة لكن العضو تالف وغير قادر على إنتاج الإنسولين .

وأضاف د.الحازمي: مرض السكري (النوع 2) كان يطلق على مرض السكري من هذا النوع اسم السكري الغير معتمد على الإنسولين أو السكري الذي يصيب البالغين؛ لكنه أصبح أكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين على مدار الـ20 عامًأ الماضية وذلك بسبب انتشار البدانة بين الشباب إلى حد كبير وعندما تكون مصابًا بداء السكري فعادة ما ينتج البنكرياس بعض الإنسولين لكنه لا يكون كافيًا أو عدم قدرة الجسم على استخدامه بالشكل المطلوب، وتحدث مقاومة الإنسولين عندما لا تستجيب خلايا الجسم له والموجود عادة في خلايا الدهون والكبد والعضلات .

وتابع: وسكر الحمل غالبًأ ما يكتشفه الأطباء في منتصف أو أواخر الحمل و يبلغ الأطباء عن سكر الحمل في 2% إلى 10% من حالات الحمل وعادة ما تختفي بعد الولادة لكن ما يصل إلى 10% من النساء المصابات بسكر الحمل يصبن بالنوع الثاني بعد أسابيع أو حتى سنوات.

ويعتبر سكر الحمل أكثر خطورة على الطفل من الأم إذ قد يسبب له زيادة غير عادية في الوزن قبل ولادته أو صعوبة في التنفس عند الولاد أو زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري في وقت لاحق من الحياة وقد تتطور الأمور إلى الحاجة إلى إجراء عملية قيصرية بسبب ضخامة حجم الطفل أو قد تلحق الضرر بالقلب والكلى والأعصاب والعينين.

وأوضح د.الحازمي بأنه للحد من الإصابة بمرض السكري يجب اتباع بعض الإرشادات المهمة و تجنب العادات السيئة التي يقوم بها البعض ومن أهمها التركيز على تناول الأغذية الصحية والابتعاد عن المأكولات الجاهزة والسريعة لأن المأكولات السريعة تزيد من امتصاص الجسم للسكر وترفع من نسبة الكولسترول في الدم، ومن المواد الغذائية التي تساعد على الوقاية من مرض السكري تلك التي تحتوي على الألياف كالحبوب الكاملة كالقمح والشعير والشوفان حيث أنها تساعد في تقليل مستوى السكر في الجسم، وأيضًا قد تساعد القهوة في تقليل مخاطر السكر لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة كذلك الفواكه والخضروات.

وشدد د.الحازمي على أهمية الإقلاع عن التدخين، حيث أشارت الدراسات العلمية المختلفة أن التدخين يعد عامل أساسي من عوامل الخطر التي تؤدي للاصابة بمرض السكري.

وأكد د.الحازمي على أهمية الاهتمام بالنشاط واللياقة البدنية وتخصيص وقت يومي لها بدلًا من إضاعة كل الوقت في تصفح الإنترنت، فممارسة الرياضة بانتظام تساهم في الحماية من السمنة وبالتالي من مرض السكري .

وأكمل: يجب شرب حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل لما لها من فوائد عديدة ومن ضمنها الوقاية من الإصابة بمرض السكري كونه ينظم كافة الوظائف في الجسم ويحول دون الإصابة بمشاكل صحية كبيرة مثل أمراض القلب والسكري، بالإضافة إلى التأكد من النوم لساعات كافية يوميًا والاهتمام براحة الجسد، لأن نقص عدد ساعات النوم يسبب مشاكل في توازن الهرمونات في الجسم وبالتالي إمكانية الإصابة بمرض السكري.

وأشار د.الحازمي إلى أن هناك علاقة وطيدة بين التوتر والقلق والإصابة بمرض السكري حيث يتعارض إفراز هرمونات التوتر والإجهاد مع انتظام عمل الإنسولين مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم.

واختتم د.الحازمي تصريحه منوهًا على ضرورة فحص مستويات السكر بشكل منتظم، للاطمئنان على أن كل شيء يسير على ما يرام، وسرعة التعامل مع الموقف في حالة حدوث أي خلل.