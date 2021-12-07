إطلاق 21 قذيفة مدفعية خلال الاستقبال الرسمي لـ #ولي_العهد بسلطنة عمان

بدأت قبل قليل، مراسم الاستقبال الرسمية بقصر العلم العامر بسلطنة عمان، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول السيارة المقلّة لسموّ ولي العهد إلى ساحة قصر العلم العامر، كان في استقباله صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، حيث اصطحب جلالتُه صاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الملكي السعودي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموّه.

وقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التحية لمستقبليه من الجانب العماني، فيما قدم جلالة سلطان عمان التحية للوفد الرسمي المرافق لسموّ ولي العهد، مرحّبًا بهم ومتمنّيًا لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق.