المملكة تشارك بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة

تشارك المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يعقد غدًا في القاهرة تحت عنوان “رؤية المستقبل” وبحضور ممثلي عددٍ من الجامعات العربية والعالمية والجهات والمنظمات الدولية مثل اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولي.

وتناقش جلسات المنتدى على مدى ثلاثة أيام، “مستقبل العمل، وإعداد وتأهيل الطلاب والشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، وجاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة”.

ويتضمن المنتدى إقامة عدد من ورش العمل، والحلقات النقاشية، والمحاضرات العلمية التي سيُحاضر فيها خبراء من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية، كما سيُنَظّم على هامش المنتدى مَعرِض يَضُم العديد من المُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي.