ولي العهد وسلطان عُمان يستعرضان العلاقات الأخوية ويبحثان الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر العلم في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض حرس الشرف، ثم عزف السلامان الوطنيان للمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بسمو ولي العهد.

بعد ذلك صافح سمو ولي العهد، أصحاب السمو والمعالي، وكبار المسؤولين في سلطنة عُمان، كما صافح جلالة سلطان عُمان، أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

وقد عقد سمو ولي العهد وجلالة سلطان عُمان جلسة مباحثات رسمية.

وفي بداية الجلسة رحب جلالة سلطان عُمان بسمو ولي العهد في زيارته الحالية للسلطنة، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالة السلطان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل سمو ولي العهد خلال الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لجلالة سلطان عُمان، فيما حمله جلالته تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما جرى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أقام جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مأدبة غداء تكريما لسمو ولي العهد.

وقدم جلالة سُلطان عُمان لسمو ولي العهد، وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى اعتزازاً بالروابط الأخوية والعلاقات الممتازة والتعاون البناء، والذي يعدّ أحد أرفع الأوسمة العُمانية ويُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات.