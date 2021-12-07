ضبط 21 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (21) مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص جنوب مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطت (29) آلية تُستخدَم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والهندية والسودانية والبنجلادشية والباكستانية والأفغانية، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.