أمير حائل يطلق شارة سباق رالي حائل تويوتا الدولي 2021

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، شارة بدء انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2021م، في نسخته السابعة عشرة، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، ومسؤولي الإدارات الحكومية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص بالمنطقة.

وبعد الإعلان الرسمي عن الانطلاق، استعرضت أمام الحضور السيارات المشاركة من مختلف بلدان العالم، الذين سيدخلون في تحدي مثير يمتد لخط سير يبلغ طوله 1570 كيلومترًا من مقر الفندق، تتضمن 975 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت في الأربع مراحل من أجل خطف لقب رالي حائل تويوتا الدولي 2021م.

ويشارك في رالي هذا العام، 29 سيارة في تصنيف “فيا” الدولي، و4 سيارات من فئة “تي 1+” بمواصفات 2022، و 27 سيارة في التصنيف الوطني، و 29 مشاركًا في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات “كوادز”، إلى جانب 3 سائقين في فئة الشاحنات. ويعتبر رالي حائل تويوتا الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة ” فيا كروس كانتري ” للعام 2021.