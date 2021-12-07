الصحة العالمية توصي بعدم علاج مرضى كورونا بالبلازما

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من «كوفيد – 19» في علاج المرضى، وقالت إنه لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وترتكز فكرة العلاج ببلازما دماء المتعافين من «كوفيد – 19» على أن الأجسام المضادة لفيروس «كورونا» الموجودة بها يمكنها أن تحيد الفيروس وبالتالي تمنعه من التكاثر وتوقف تلف الأنسجة لدى المرضى.

لم تثبت عدة دراسات على بلازما من دماء متعافين من «كوفيد – 19» أي فائدة واضحة للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة. وأوقفت دراسة أميركية في مارس (آذار) بعد أن أوضحت أنه من غير المرجح أن تساعد تلك البلازما المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس (الاثنين) إن هذه الطريقة في العلاج مكلفة وتضيع الكثير من الوقت. وأوضحت أن لجنة مؤلفة من خبراء دوليين أوصت بشدة بعدم استخدام بلازما من دماء متعافين من فيروس «كورونا» لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة.