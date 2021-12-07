لأول مرة .. فتاة سعودية تشارك في سباق السيارات .. وكويتية في الدراجات برالي حائل

انطلقت،اليوم، المرحلة الاستعراضية لمنافسات رالي حائل 2021، و الذي يشهد أول مشاركة لسيدة سعودية و أخرى كويتية في تاريخه

و التقت “الوئام” مع المتسابقة مشاعل ناصر العبيدان في حوار خاص لتسجل معها تلك اللحظات التاريخية منذ انطلاق رالي حائل في المملكة

وقالت العبيدان أنها تمتلك الكثير من الحماس فهي سائقة راليات سعودية مشاركة في رالي حائل الدولي في سباق “الباجي”، و اليوم كانت المرحلة الاستعراضية مؤكدة أنها تمت بشكل جميل ونستعد لغد بشكل جيد وحماسي

وبسؤالها عن استعداداتها للبطولة وخبرتها السابقة، أوضحت “العبيدات” أن تلك المشاركة تعد تدريبا لرالي داكار الذي سيقام بعد أسابيع .

وأكدت “العبيدان” أنها تمتلك الكثير من الخبرات الدولية أهمها مشاركتها السابقة في بطولة العالم في إسبانيا، موضحة أن كل هذا يأتي استعدادا للبطولات القادمة

وفي لفتة طيبة منها أعربت العبيدان عن تقديرها للمتسابقة الكويتية،سارة الخليوي، التي تعد أول سيدة كويتية تشارك في رالي حائل أيضا.

ومن جانبها أشادت المتسابقة الكويتية سارة الخليوي، بالترتيب والتنظيم لرالي حائل الدولي 2021، معربة عن فخرها بالمشاركة في المنافسات داخل السعودية.

وقالت في تصريح خاص لـ”الوئام”، إنها المتسابقة الكويتية الوحيدة التي تشارك في فئة الدراجات، لافتة إلى أن السباقات تختلف من دولة إلى اخرى حسب تضاريس كل منها، فسباق أبوظبي يختلف عن البرتغال وكذلك هنجاريا، باعتبارها السباقات التي شاركت فيها، مؤكدة أن كل سباق له ظروفه الخاصة.

وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق لكل المشاركين، مؤكدة أن جميع القائمين على رالي حائل الدولي يقومون بدورهم على أكمل وجه.