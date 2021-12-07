المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مستشفى بالبصرة في العراق

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن إدانتها بشدة، للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة في جمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة، التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.