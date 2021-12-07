القبض على 3 مقيمين لجمعهم الأموال وتحويلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة في المدينة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسنغالية والغامبية، لجمعهم الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، كما عثر بحوزتهم على مبلغ (698,900) ريال مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.