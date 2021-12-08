برشلونة وريال مدريد يهددان بإجراءات قانونية ضد استثمار “سي.في.سي” في “الليغا”

هدد برشلونة وريال مدريد باتخاذ إجراءات قانونية جديدة، في حال مضت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قدماً في قبول أموال من صندوق الاستثمار المباشر “سي.في.سي”، قائلين إن الصفقة غير قانونية ومكلفة للغاية.

واتهم أكبر ناديين في إسبانيا بالإضافة إلى أتليتيك بيلباو، جمعهم يملكهم أعضائهم بدلا من شركات، رئيس الرابطة بتجاوز السلطة القانونية للمؤسسة والتصرف قسرا ومن طرف واحد.

وقال الناديان في خطاب مفتوح : الأندية أعضاء سياديون في رابطة الدوري وليسوا أسرى لدى رئيسها.

كل هذه القضايا خطيرة وتفرض على الأندية اتخاذ خطوات قانونية ضرورية لحماية مصالحها المشروعة.

وبعد الكشف عن العديد من الجوانب المتعلق بالاتفاق مع(سي.في.سي) مثل تلك المتعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للأندية، قال الناديان إن ذلك غير قانوني.

واتخذت الأندية الثلاثة إجراءات قانونية في سبتمبر أيلول الماضي للطعن على صفقة الرابطة مع (سي.في.سي).

ومع ذلك سيحصل الاتفاق على الموافقة النهائية يوم الجمعة المقبل حيث حظى بدعم 38 ناديا بين 42 يمثلون الدرجتين الأولى والثانية في أول جولة من التصويت.

وتنص الاتفاقية على حصول صندوق الأسهم الخاصة التابع لشركة “سي.في.سي” على 11% من حقوق البث التلفزيوني للدوري لمدة 50 عاماً، مقابل دفع مبلغ 2.7 مليار يورو (3.04 مليار دولار) دفعة واحدة.

ورفضت الأندية الثلاثة الاتفاق، واقترحت عرضاً بديلاً سيكلف الأندية الإسبانية نحو 900 مليون يورو، وستحتفظ بسيطرتها على حقوقها السمعية والبصرية.

وانتقد رئيس رابطة الدوري، خافيير تيباس ،بشدة الاقتراح البديل للأندية الثلاثة.