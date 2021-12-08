شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في المجلس الصحي السعودي #وظايف_شاغرة

أعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظائف إدارية و صحية شاغرة بمدينة الرياض.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:
أخصائي إداري: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة عامة، إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
أخصائي أول وبائيات: درجة البكالوريوس الماجستير في تخصص الصحة العامة أو الوبائيات أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال.
أخصائي صحة عامة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الصحة العامة أو الوبائيات أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
سيتم التقديم لهذه الوظائف عبر الرابط التالي: