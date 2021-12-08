مؤيدون لميليشيات #طرابلس يقتحمون مفوضية الانتخابات الليبية

بدأ عدد من أتباع الميلشيات المسلحة في طرابلس، ليل أمس الثلاثاء الاعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات احتجاجاً على العملية الانتخابية في ليبيا مطالبين بتأجيلها إلى حين إجراء ما سموه استفتاء على الدستور.

وقال نشطاء إن بعض المحتجين حاولوا اقتحام مقر المفوضية لكن موظفيها نفوا ذلك مؤكدين أن عددا من الأفراد تواجدوا لفترة قرب أحد مواقف السيارات التابعة للمفوضية، ومن ثم التوجه للاعتصام أمامها، في تطوّر جديد قد يزيد من توتر الأجواء قبل أيام قليلة من الموعد الانتخابي، بحسب ما نقل موقع “بوابة إفريقيا” الإخباري الليبي.

وتداول نشطاء شريط فيديو يظهر فيه بعض الأشخاص أمام المقر الرئيسي للمفوضية قالوا إنهم قرروا الاعتصام إلى حين الإعلان عن تأجيلها الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، الأربعاء، أن متظاهرين محسوبين على الميليشيات اقتحموا مقر مفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

ونشرت وسائل إعلام ليبيا مقاطع فيديو تظهر اقتحام عشرات الأشخاص مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس، الليلة الماضية.

وقال هؤلاء إنهم يريدون نصب خيمة اعتصام في المقر، رفضاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 من ديسمبر الحالي.