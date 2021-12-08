اليمن.. إسقاط طائرتين مسيرتين لميليشيا #الحوثي في #مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين، وتدمير 5 أطقم قتالية للمليشيات الحوثية الإرهابية في مواقع متفرقة جنوب مارب.

وقال الجيش في بيان، أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة يخوضون، معارك شرسة لدحر المليشيات الحوثية على امتداد جبهات القتال جنوب محافظة مارب.

وأعلن عن تدمير أكثر من 12 آلية لمليشيات الحوثي تم تدميرها منها 5 بضربات مدفعية للجيش اليمني، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية أكثر من 7 آليات كانت تقل تعزيزات.

وتابع البيان، أن مقاتلات التحالف العربي نجحت في تدمير 3 مخازن للأسلحة تابعة للمليشيا الحوثية بينها مخازن للذخائر.