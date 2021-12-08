أسعار_النفط تتراجع.. و #برنت يتداول أعلى 75 دولارًا

تراجعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات الأربعاء لكن خام “برنت” لايزال يتداول أعلى 75 دولارًا، وذلك قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وفي ظل متابعة آخر مستجدات سلالة “أوميكرون”.

وقال “هيرويوكي كيكوكاوا” مدير البحوث في شركة “نيسان” للأوراق المالية في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن المستثمرين لا يزالوا غير متفائلين بشكل كامل، إذ يترقبون صدور مزيد من البيانات حول تأثير “أوميكرون”.

وأشارت بيانات في جنوب إفريقيا إلى أن أعراض “أوميكرون” ليست خطيرة، إذ كانت السلالة قد تسببت في حالة ذعر عالمية عند اكتشافها في نهاية نوفمبر.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.1% إلى 75.35 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 0.3% مسجلة 71.85 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر.

فيما من المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.