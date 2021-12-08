حفر الباطن: 116 جولة رقابية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا

نفّذت صحة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي 116 جولة رقابية، شملت المنشآت الصحية والصيدليات والمجمعات الطبية؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا ( كوفيد- 19).

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين.

وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.