تؤثر على هذه المناطق.. #المسند: منخفض تركي عميق يسحب الهواء من #السعودية

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن مركزاً لضغط جوي منخفض عميق غرب تركيا يسحب الهواء من المناطق المجاورة، ومنها السعودية لتكون الرياح السطحية جنوبية وجنوبية غربية نشطة ودافئة مثيرة للغبار ثم تتحول إلى غربية مساء على أجزاء من تبوك بسرعة 80 كم في الساعة.

وأوضح المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن الحالة تؤثر على الجوف وحائل وشمالي الحدود الشمالية وشمالي المدينة المنورة والقصيم.

كما نشر جدولاً يبين درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في بعض مطارات السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث اقتحمت شرورة قائمة الصدارة كأبرد محافظة فجر اليوم بـ 7 درجات مئوية.

في سياق آخر، أكد المسند أن 15 مدينة روسية استحوذت على قائمة أبرد المدن العالمية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت مدينة Delyankir شرق روسيا 59.5 درجة مئوية تحت الصفر، معلقًا على ذلك بالقول: “بعبارة أخرى الفريزر يعتبر ميكروويف”.