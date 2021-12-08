انفجارات تهز مواقع ميليشيات #إيران في البوكمال السورية

دوت انفجارات في منطقة آبار النفط قرب الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال بريف دير الزور، تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية.

ووفقاً للمصادر، فإن الانفجارات في ثكنة عسكرية غرب مدينة البوكمال بمسافة تقدر بأكثر من 8 كيلو مترات، وهو موقع عسكري للقيادات الميليشيات الموالية لإيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد في 15 تشرين الثاني، 8 انفجارات عنيفة ضمن مدينة البوكمال شرقي دير الزور، ناجمة عن استهداف جوي من قبل طيران مسير لمواقع الميليشيات الإيرانية في المنطقة، ما أدى لتدمير مقر يضم أسلحة وذخائر.

وقصفت طائرات مسيرة أطراف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي التي تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية والموالية لها، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أطراف المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.