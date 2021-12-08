إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز 259.4 مليونا والوفيات إلى 5.3 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 259 مليونا و 406 آلاف و630 مصابا، حتى صباح الأربعاء 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و286 ألفا و829 حالة، فيما تعافى 240 مليونا و840 ألفا و834 حالة.

سجّلت الهند 8439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و195 وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34.656.822 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 473.952 وفاة, مشيرةً إلى تعافي 9525 حالة, ليصل عدد المتعافين إلى 34.089.137 حالة.

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية, 69601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و527 وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية, أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 6.291.521 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 104.047 وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 99371 .

وأفاد بيان من اللجنة بأن 44 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إنها سجلت 10250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و274 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و157726 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 616018 وفقا لبيانات الوزارة.