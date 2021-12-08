ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار21 عند 188.57 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 8 ديسمبر 2021، بالتوازي مع ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم 215.50 ريال (57.44 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 188.57 ريال (50.26 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.63 ريال (43.08 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14، مسجلًا نحو 125.71 ريال (33.51 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، نحو 6,702 ريال (1,787 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1,509 ريال (402.12 دولار).