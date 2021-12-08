تحطم طائرة هليكوبتر تقل أول رئيس أركان هندي

قالت القوات الجوية الهندية إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس الأركان الجنرال بيبين راوات تحطمت قرب بلدة كونور في جنوب البلاد اليوم الأربعاء.

وذكر مصدران دفاعيان أنهما يحاولان حاليا التأكد من مصير راوات.

وعين ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي راوات في منصب رئيس أول هيئة أركان الدفاع في أواخر عام 2019.

وجرى استحداث هذا المنصب بهدف تحقيق التكامل بين الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وقال سلاح الجو إن راوات كان مسافرا في طائرة هليكوبتر من طراز مي-17في5.

وأظهرت لقطات فيديو عمال إنقاذ يلقون الماء على حطام يتصاعد منه الدخان في منطقة غابات.

وقالت القوات الجوية في تغريدة على تويتر “صدرت أوامر بفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث.”