بريطانيا: انتقادات حادة لرئيس الوزراء بسبب حفل في مقر إقامته

واجه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا انتقادات حادة اليوم الأربعاء بعد ظهور تسجيل مصور لطاقم مكتبه وهم يمزحون ويضحكون بشأن كيف سيفسرون للناس حفلا أقيم في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت بمناسبة عيد الميلاد العام الماضي أثناء إجراءات الإغلاق الرامية للحد من انتشار كوفيد-19.

ونفى جونسون ووزراءه مرارا انتهاك أي قواعد بتنظيم تجمعات في أواخر عام 2020 لكن صحيفة ميرور قالت إن جونسون تحدث خلال حفل وإن فريقه احتسى النبيذ في تجمع يضم ما بين 40 و50 فردا.

لكن تسجيلا مصورا بثته قناة آي.تي.في أظهر أليجرا ستراتون التي كانت المسؤولة الإعلامية بمكتب جونسون في ذلك الوقت في بروفة لإفادة صحفية في مقر رئاسة الوزراء في 2020 وهي تضحك وتمزح بشأن الحفل.

ويصور الفيديو مستشارا لجونسون يسأل ستراتون “رأيت تقارير على تويتر عن حفل عيد الميلاد في داونينج ستريت مساء الجمعة … هل رأيت هذه التقارير؟”.

ضحكت ستراتون وهي تقف أمام أعلام بريطانيا في مقر رئاسة الوزراء وقالت “لقد عدت للمنزل” ثم قالت “انتظر … انتظر” لكن يبدو أنها لم تجد ما تقوله بعد ذلك.

وفي الوقت الذي أقيم فيه هذا الحفل كان عشرات الملايين في مختلف أرجاء بريطانيا ممنوعين من لقاء أقاربهم وأصدقائهم المقربين في عيد الميلاد أو حتى من تشييع موتاهم.

وكانت ردود الفعل على الفيديو حادة فأبدى العديد من مستخدمي تويتر استياءهم من أن مكتب رئيس الوزراء يتندر على كسر القواعد.

وشكك البعض فيما إذا كان على الشعب أن يطيع جونسون إذا ما فرض القيود من جديد للحد من انتشار كوفيد-19.

وتوفي نحو 146 ألف شخص بسبب الجائحة في بريطانيا ويدرس جونسون ما إذا كان سيفرض قيودا أكثر صرامة بعد اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون.