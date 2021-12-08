جامعة شقراء تحقق المركز الثاني في “أولمبياد التمريض” بجامعة الملك سعود

حققت جامعة شقراء، ممثلة في قسم التمريض بكلية للعلوم الطبية التطبيقية، المركز الثاني في “أولمبياد التمريض”، الذي نظمته جامعة الملك سعود، أمس الثلاثاء، بمشاركة عدة جامعات سعودية.

وشارك الفريق الفائز بالمركز الثاني في فعاليات أولمبياد التمريض بقيادة الدكتور فهد موسى الهويمل، وبمشاركة الطلاب؛ محمد السلولي، وعبده شبيلي، وأحمد القرني، إضافة إلى الطالبتين ريم العبدالمحسن وشماء الغنام.

ويأتي هذا التتويج ليضاف لإنجازات الجامعة وطلبتها ومنسوبيها التي تحققت في محافل دولية ومحلية وإقليمية، كما يجسد تميز طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية على مستوى الكليات والجامعات السعودية المشاركة.