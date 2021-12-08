إنتاج النفط الأمريكي يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2020

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي إلى 11.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020 أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 .

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي هبط الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ مايو أيار 2003 .

انخفاض مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي وارتفاع مخزون الوقود

وفي سياق متصل، تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، بحسب بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقريرها الأسبوعي بشأن المخزنات البترولية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 240 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر/كانون الأول إلى 432.9 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.7 مليون برميل.