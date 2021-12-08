القيادة تهنئ المستشار الاتحادي لألمانيا بأدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق.