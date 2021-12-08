أكد نادي الاتحاد في بيان رسمي، أن رئيس النادي تلققى اتصالاً مساء اليوم من رئيس نادي الهلال يبلغه بالتوقيع مع سعود عبدالحميد قبل الإعلان الرسمي .
وأضاف: “طيلة الفترة الماضية لم يتلقى رئيس النادي أي اتصال من أي رئيس نادٍ يطلب فيه بشكل ودي أو رسمي التفاوض مع سعودعبدالحميد”.
وتابع: “أوقفنا المفاوضات مع سعود عبدالحميد رداً على الموقف السلبي من اللاعب ووكيله تجاه كافة المحاولات لإقناعه بتجديد العقد”.
أزمة سعود عبدالحميد تتواصل.. الاتحاد: رئيس النادي تلقى اتصالاً من رئيس الهلال يبلغه بالتوقيع قبل الإعلان الرسمي #سعود_عبدالحميد_هلالي
أكد نادي الاتحاد في بيان رسمي، أن رئيس النادي تلققى اتصالاً مساء اليوم من رئيس نادي الهلال يبلغه بالتوقيع مع سعود عبدالحميد قبل الإعلان الرسمي .