تعطل أكثر من نصف الطائرات المدنية الإيرانية لعدم توافر قطع الغيار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية علي رضا برخور الأربعاء أن أكثر من نصف أسطول إيران من الطائرات المدنية متوقف عن العمل بسبب عدم توافر قطع غيار.

وقال برخور في مقابلة مع وكالة «إرنا» إن «عدد الطائرات المتوقف عن العمل ارتفع إلى أكثر من 170 بسبب عدم توافر قطع غيار، خصوصا المحركات». واضاف: «إذا تواصل هذا المنحى، سنشهد توقف مزيد من الطائرات (عن العمل) في المستقبل». وأمل أن «تكون من أولويات الحكومة المساعدة في تمويل شركات الطيران لكي تكون قادرة على توفير قطع الغيار لتحسين أوضاع الطائرات المتوقفة».

ووفق صحيفة «فاينانشل تريبيون» الاقتصادية الإيرانية، تشغّل شركة الطيران الإيرانية «إيران إير» حاليا أسطولا من 39 طائرة، غالبيتها من طراز «إيرباص».