السودان: البرهان يتوعد بحسم المحرضين على معاداة الجيش 

لدى مخاطبة اليوم ختام فعاليات المشروع التدريبي السنوي المشترك لوحدات الجيش ( أحفاد تهراقا (٥) ) تحت شعار تدريب متطور لجيش معترف بمعسكر المعاقيل ولاية نهر النيل.

اكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة ، ان القوات المسلحة ستظل حاميه وحارسه لتراب الوطن والتغيير الذى ضحى من أجله الشباب فى ثورة ديسمبر المجيدة حتي تتحقق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وفق إتفاق ابريل من العام ٢٠١٩م.

جاء ذلك بحضور عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق بحري مهندس مستشار ابراهيم جابر ورئيس هيئة الأركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه والمدير العام لجهاز المخابرات العامه و ممثل الدعم السريع و نائب مدير عام قوات الشرطة و والى نهر النيل المكلف .

كما ثمن سيادته تضحيات القوات المسلحة فى حدود السودان الشرقية بمنطقة الفشقه وفى ربوع البلاد الأخرى.

وقال ان القوات المسلحة ظلت تقاتل وحدها من أجل السودان وستظل تقدم التضحيات ولن يثنيها كيد الكائدين و من لا غيره لهم على تراب هذا الوطن.

واكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، ان التدريب هو أساس الجندية لتنفيذ المهام والعمليات القتالية وان مشروع( أحفاد تهراقا ٥) تدريب روتيني درجت عليه القوات المسلحة كل عام مشيرا إلى أنه لا يستهدف اي جهة.

وحذر القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح بعض البعثات الدبلوماسية من مغبة تحريض بعض الجهات لإظهار عدائها للقوات المسلحة من أجل التدخل فى الشأن السودانى.

وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالى التزامه بالإتفاق الموقع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ودعم حكومته المرتقبه لانجاح الفترة الإنتقالية وتحسين معاش الناس واستدامة واستكمال السلام والتحضير البلاد للإنتخابات ليختار الشعب السوداني من يحكمه.

وأضاف ان الصراعات القبلية التي تحدث الان فى أجزاء من البلاد تم توريثها في العامين الماضيين بسبب تكالب الأحزاب السياسية على المناصب وكراسي الحكم متناسية مايدور في ربوع البلاد.

وتعهد سيادته بتقديم كل من اجرم فى حق الشعب السودانى للعدالة المرجوة وانصاف الضحايا.