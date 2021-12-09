بالصور.. تعليم الطائف يوعي الطلاب بخطر المخدرات ويحتفل بيوم التطوع السعودي العالمي

تزامناًَ مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي للبنين – قسم النشاط الاجتماعي ، وحدة العمل التطوعي – احتفاءً باليوم العالمي للتطوع بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية د. ساعد بن سعيد الثبيتي وعدد من مديري الإدارات والمكاتب ومديري المدارس والمعلمين والطلاب والفرق التطوعية بالمدارس.

واشتمل الاحتفال الذي أقيم على مسرح الإدارة بالفيصلية على عروض مرئية عن التطوع وعروض من وحدة العمل التطوع بالإضافة إلى لوحة فنية ومعارض فنية من فرق مدارس الطائف التطوعية ثم تدشين الحملة التربوية “مدارس الطائف خضراء” والتي تشهد فعالياتها ثانوية هوازن وتعد نموذجا لربط الطالب بمدرسته وتطوعه في خدمتها من خلال التشجير والفعاليات المصاحبة.

وأكد المساعد للشؤون التعليمية للبنين في كلمته أن التطوع قيمة من قيم المجتمع والانسان بما يقدم لدينه ولوطنه وللمجتمع.

وقال الثبيتي انه في السعودية فرص عظيمة وقنوات تشجع أن نقدم في هذا المجال. ومدارس الطائف الخضراء تنسجم مع رؤية سمو ولي العهد “السعودية الخضراء” ومتمنيا أن يكون التنافس شريفا بين مدارسنا لتحقيق أهداف الحملة التربوية.

مشاركات الطلاب ذوي الإعاقة والمكفوفين

واشاد الثبيتي بمشاركات طلاب التعليم العام والطلاب ذوي الإعاقة والمكفوفين كما أشاد بمشاركات الفرق التطوعية بالمدارس المشاركة في المعرض والمبادرات التطوعية.

ومقدماً شكره وتقديره لكل من ساهم في العمل التطوعي في تعليم الطائف والشكر موصول لمدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي ولمدير قسم النشاط الاجتماعي ومنسوبي إدارة النشاط الطلابي ولوحدة العمل التطوعي والشكر موصول للجهات الداعمة.

ركن تثقيفي

وتزامناً مع فعاليات اليوم السعودي العالمي للتطوع نظمت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلةً في إدارة الموارد البشرية معرضاً توعوياً بحديقة الردف وذلك ضمن المسار التوعوي (جيل .. أمن) عن أضرار التدخين والمخدرات والسموم.

ونشر ثقافة العمل التطوعي بالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.

ويأتي مشاركة الادارة بالمعرض للقيام بدورها المجتمعي في التوعية والتثقيف من أجل زيادة الوعي لدى المجتمع ومعرفة أضرار التدخين و المخدرات بالاضافة لتعزيز الجانب الصحي والتثقيفي للمجتمع بشكل عام.

كما صاحب المعرض توزيع بروشورات وعروض مرئية وشروحات عن أنواع المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع للمتنزهين من قبل منسقة التطوع عهود حلواني وعدد من المتطوعات.

ندوة تطوعية

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الشؤون التعليمية ” بنات ” ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات ندوة بعنوان ( مبادرات تطوعية تخدم ابعاد المسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة)، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية “بنات” مها الزايدي ومديرة الإدارة فوزية الحارثي وعدد من القيادات التعليمية والمشرفات التربويات وبمشاركة أكاديميين من جامعة الطائف.

وتهدف الندوة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع المحلي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتناول الدكتور فارس المالكي الأكاديمي المتخصص في هندسة الاتصالات والدكتورة فوزية السالمي عضو هيئة التدريس منسقة العمل التطوعي بجامعة الطائف عن التطوع الاحترافي والذي يخدم تطلعات رؤية الوطن، والمبادرات ومراحل التخطيط والتنفيذ لهذه المبادرات،والاستراتيجيات الخاصة بالعمل التطوعي وتعزيز قيم العمل التطوعي التي تتمثل في تقدير قيمة الحياة،وتعزيز النظرة الإيجابية للذات.

وبناء ثقة الجيل بنفسه،والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن وتوسيع دائرة المعارف والأصدقاء واكتساب خبرات وتجارب مختلفة والوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030

وأشارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي إلى أهمية التطوع في حياة الفرد والمجتمع وانه قيمة منبثقة من ولاة أمرنا والتي جعلت مكانة المملكة الأولى عالميًا في العمل التطوعي والإغاثي.

وأضافت أن رؤية المملكة تدعم العمل التطوعي بل هو ركيزة أساسية فيها لتحقيق المليون متطوع بحلول 2030 مقدمة شكرها وتقديرها للضيوف المشاركين ولمديرة الإدارة ومنسوباتها على الجهود المبذولة في اليوم العالمي للتطوع.

فيما ذكرت مديرة الإدارة أن العمل التطوعي هو الأساس الأول لبناء وإنماء المجتمعات وتطويرها وبث الوعي والتعاون والترابط بين أفراد المجتمع، والذي تحقق من خلال رؤية المملكة 2030 والتي لم تغفل هذا الجانب والتي تحقق اهداف التنمية المستدامة

مبادرات تطوعية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف _الشؤون التعليمية_ “بنات” ممثلةً في إدارة التربية الخاصة برنامجًا تدريبيًا لمبادرة أقدر ضمن مبادرة بادر لتمكين العمل التطوعي، بمقر الثانوية الثانية.

والذي استهدف طالبات المرحلة الثانوية من ذوات الإعاقة السمعية، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي، وإشراف ومتابعة مديرة الإدارة خديجة الحربي، وحضور عدد من القيادات التعليمية.

يهدف البرنامج والذي يستمر لمدة يومين إلى تأهيل طالبات من ذوات الإعاقة السمعية بالمرحلة الثانوية لسوق العمل في مدينة الطائف وتمكين المتدربات من اكتشاف مهارتهن وتنمية قدراتهن.

والعمل على استمرارية المبادرة واستدامتها، والمنفذ من مشرفات التربية الخاصة البندري العتيبي وحنان الجعيد.

الجدير بالذكر أن مبادرة بادر لتمكين العمل التطوعي تحت إشراف مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، والمنطلقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بشأن العمل التطوعي والوصول إلى مليون متطوع سنويًا، والعمل على تخطيط وتصميم المبادرات المجتمعية.