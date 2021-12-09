إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 268.117 مليوناً والوفيات إلى 5.3 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 268 مليونا و 117 ألفا و29 مصابا، حتى صباح الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و295 ألفا و199 حالة، فيما تعافى 241 مليونا و320 ألفا و431 حالة.

وسجّلت الهند خلال الساعات الـ 24 الماضية، 9419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و159 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34.666.241, فيما بلغت حصيلة الوفيات 474.111, مشيرةً إلى تعافي 8251, ليصل عدد المتعافين إلى 34.097.388 حالة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، لترتفع حالات الإصابة الإجمالية إلى 99454 .

وأفاد بيان من اللجنة بأن 60 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 289 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 295893.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و908534.