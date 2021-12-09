بعد توديع دوري الأبطال.. مرحلة جديدة لـ #برشلونة

أكد المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز، عقب هزيمة فريقه امام بايرن ميونخ وتوديعه دوري أبطال أوروبا “اليوم تبدأ مرحلة جديدة” للفريق الكاتالوني”.

وقال تشافي في تصريحات لمحطة (موفيستار+) عقب المباراة التي أقيمت في ملعب أليانز أرينا، وانتهت بخسارة برشلونة بثلاثية نظيفة وتوديعه “التشامبيونز ليغ” وانتقاله للعب في الدوري الأوروبي “لا أحب كلمة فشل. من يحاول لا يفشل أبدا.

يمكننا الحديث عن الإحباط مثلاً. سوف نعمل بجد من أجل وضع البرسا في المكانة التي يستحقها”.

وأقر تشافي بأنه يشعر بالغضب لأن “البرسا لا يستحق هذا..والآن الدوري الأوروبي بات الواقع ويجب المنافسة. هدف البرسا هو الفوز بكل المباريات.

وشدد تشافي في المؤتمر الصحافي اللاحق للمباراة ما حدث يجب أن يكون نقطة تحول.

اليوم يجب أن تبدأ مرحلة جديدة ، لا يمكننا الاستسلام لأن برشلونة لا يستحق أن يكون حيث نحن الآن. أشعر بهذا النادي، وأنا أحب هذا النادي وسنعمل بجد.

وأشار تشافي إلى أن “برشلونة لم يتمكن من المنافسة جيدا أمام البايرن و”لم يستطع الفوز على بنفيكا.. هذا الواقع. أنا اضطررت كلاعب لخوض الدوري الأوروبي وهذا ليس أفضل وضع”.

وتابع “الواقع يقول إننا لم نكن على نفس مستوى البايرن.. إنه واقع مؤلم ولكنه هكذا. علينا أن نتمرد على هذا الوضع لإعادة برشلونة إلى المكانة التي يستحقها”.

وأضاف” يجب القيام بالأمور بطريقة مختلفة .بمزيد من المتطلبات والمزيد من حب الذات، إنها أشياء نفتقدها وسنطلبها من الفريق”.

ورغم أن التحدي المتمثل في التغلب على البايرن في ملعبه كان بالفعل صعبا للغاية، إلا أن تشافي توقع المنافسة بطريقة مختلفة” واعترف بأن الهزيمة ضربة بالنسبة له لأنه “كان يأمل في التعادل مع البايرن”.