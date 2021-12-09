صعد عالمياً.. تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية وعيار 21 عند 188 ريال

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الخميس 9 ديسمبر 2021، على نحو طفيف رغم ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

سجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم 215.21 ريال (57.39 دولار).

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) نحو 188.31 ريال (50.22 دولار)، مقابل 188.57 ريال (50.26 دولار) أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 في السعودية فسجل نحو 161.41 ريال (43.04 دولار)، مقابل 161.63 ريال (43.08 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 125.54 ريال ( 33.48 دولار)، مقابل نحو 125.71 ريال (33.51 دولار) الأربعاء.

وحقق سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية ، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، نحو 6,697.50 ريال (1,786 دولارا) مقابل 6,702 ريال (1,787 دولارا) أمس

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس، نحو 1,506.47 ريال (401.72 دولار)، مقابل 1,509 ريال (402.12 دولار).

وعالمياً، تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع الدولار لتصعد اليوم الخميس، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب بيانات التضخم الأمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من ارتفاع المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.78دولار ب، في حين استقرت العقود الأمريكية عند 1786.30 دولار.

وبحسب “رويترز” حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر الذي سجله في الجلسة السابقة مما جعل حيازة الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

يتحرك سعر الذهب في نطاق بين 1760 و1790 دولارا للأوقية منذ انخفاضه الشهر الماضي دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار، في حين يقيم المستثمرون بحذر متى سيسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءات التحفيز.

ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المنتظرة غدا الجمعة وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.43 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 955.98 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1862.90 دولار.