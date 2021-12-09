المسند: يستعرض 9 خصائص لـ #المربعانية

استعرض الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، خصائص موسم المربعانية.

وقال المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن موسم المربعانية تنخفض فيه درجة الحرارة وعادة تكون السماء صافية، والأجرام السماوية واضحة وتشح الأمطار فيه، وتنحسر المنخفضات الجوية، كما تكون البرودة في داخل وخارج المنازل.

وكذلك يشهد ظهور نجم النسر الواقع (فيقا) فجراً جهة الشرق وفي منتصفها ظهور الفقع في الأماكن الموسومة، ويشهد أيضاً خروج البخار المتكثف من الفم فجراً وهجرة طيور الجوني والكدري وتتساقط فيه أوراق بعض الأشجار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم المناطق.

في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية وأجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.