الصحافة الإسبانية: برشلونة تحت الصفر ويغرق في الجحيم

هيمن خروج برشلونة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 21 عاماً على عناوين الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم الخميس، بعدما سقط الفريق أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة امس الأربعاء في ملعب أليانز أرينا ليودع “التشامبيونز ليغ” وينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

واختصرت صحيفة ماركا عنوانها بكلمة “الغرق” مع صورة لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه في حالة من الحزن والألم عقب المباراة.

وفي عناوين فرعية ذكرت الصحيفة “برشلونة يغرق ويودع التشامبيونز مهزوماً بنتيجة كبيرة” و”برشلونة يهبط للدوري الأوروبي وتتفاقم أزمته”.

كما أضافت الصحيفة في غلافها جزءاً من تصريحات تشافي هرنانديز مدرب برشلونة وكتبت: “تشافي: هذا الواقع.

اليوم تبدأ مرحلة جديدة” وكذلك جزءا من تصريحات قائد البرسا سرجيو بوسكيتس : “بوسكيتس: الخروج يجرح كرامتنا ويؤلمنا”.

واختارت صحيفة آس عنوان “إلى الجحيم” لتصف به ما حدث لبرشلونة مع صورة لحارس الفريق الكاتالوني مارك أندريه تير شتيجن بينما تتلقى شباكه هدفا في مباراة أمس.

وكتبت الصحيفة “البرسا في كارثة تاريخية بسقوطه لأول مرة منذ 21 عاماً في دور المجموعات وانتقاله للعب في الدوري الأوروبي”.

كما ذكرت جزءا من تصريحات تشافي عقب المباراة قائلاً : أنا غاضب. هذا هو الواقع المؤلم والنادي لا يمكنه السماح به. اليوم تبدأ مرحلة جديدة”.

وبصورة لتير شتيجن أيضا وهو يفشل في التصدي لأحد أهداف البايرن جاء عنوان صحيفة موندو ديبورتيفو: “تحت الصفر” وأضافت : “البرسا يسقط في دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عاماً وسيكون عليه اللعب في الدوري الأوروبي”.

كما ذكرت “وسط أخطاء كروية ونقص في الموارد، برشلونة اصطدم بالواقع أمام منافس أقوى منه”.

أما صحيفة سبورت فكتبت في عنوانها “وداع حزين للتشامبيونز”.

وأضافت في عناوين فرعية “برشلونة خارج ثمن النهائي لأول مرة منذ 21 عاما بعد دور مجموعات كارثي” و”برشلونة ظهر مجددا بمستوى أقل بكثير أمام البايرن وسيلعب الدوري الأوروبي اعتباراً من فبراير .

كما ذكرت جزءاً من تصريحات تشافي التي قال فيها “البرسا لا يستحق هذا. اليوم تبدأ مرحلة جديدة”.

وبالإضافة إلى خروج برشلونة من دوري الأبطال، تطرقت الصحف أيضا في أغلفتها لخروج إشبيلية وانتقاله للعب في الدوري الأوروبي هو الآخر بعد هزيمته أمام سالزبورغ بهدف دون رد.