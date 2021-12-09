الاطاحة بثلاثة من الاهداف الارهابية المهمة بعملية استخباراتية في #بغداد

تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية واستنادا لمعلومات استخباراتية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي.

ومن خلال التحقيقات الاولية تبين ان الارهابي الاول والمكنى (ابوحمزة) عمل ضمن مايسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه احد اشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة ادلب السورية والذي كان مسؤول عن نقل الاسلحة بين العراق وسوريا.

اما الارهابي الثاني والمكنى (ابو انس) والذي عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الانبار و الارهابي الثالث مطلوب ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين مع داعش الارهابي.

حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بالانتماء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.