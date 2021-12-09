تجربة بحرية استثنائية.. «نادي جدة لليخوت» الحصان الأسود في موسم جدة

لا تخطئ أعين السائرين بمركباتهم في مُحاذاة كورنيش جدة الشمالي رؤية مشروع استثنائي وهو “نادي جدة لليخوت” الذي يحتضن مياه البحر الأحمر بين ذراعيه.

ومن يُمعن النظر قليلاً، سيرى تفاصيل المشروع الذي ينتظر أن يكون قيمة مضافة، ضمن مشاريع موسم جدة، القادرة على توفير عوامل جذب لا تقاوم للزائرين، سواء من زوار الداخل والضيوف أو السياح الأجانب.

ويستمد نادي جدة لليخوت جماله وأهميته من مكانه الاستراتيجي الذي يقع في الواجهة البحرية بجدة، كونها تعتبر أكثر المناطق حيوية وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 112 ألف متر مربع.

ولا يقتصر فخامة المشهد على الموقع فحسب، وإنما على عناصر النادي الفريدة، بدءاً بإنشاء مرسى آمن للسفن، يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، وبجانب المرسى، منطقة “المارينا” التي تحوي مطاعم ومقاهي عالمية تعانق مياه البحر وتضاعف المتعة، فضلاً عن ساحة يمارس فيها زوار النادي رياضة المشي في المسارات المخصصة.

قصة التحدي

وتعكس قصة إنشاء نادي جدة لليخوت في نحو 180 يومًا فقط بواسطة شركة صلة.

الشركة الوطنية التي تتبنى مشاريع تطوير نمط الحياة الأكثر طموحاً في جميع أنحاء المملكة، قصصًا عنوانها التحدي والعزيمة والحرص على أن يكون النادي مكتملاً في انتظار زوار وضيوف سباق “فورمولا 1” الذي اختتم مطلع هذا الأسبوع.

وكان على مرمى البصر من النادي، حتى أصبح محطة لهم، للتزود بالجمال والمناظر الكرنفالية التي لن تغيب عن البال بسهولة تمامًا كما أظهرتها كاميرات النقل التلفزيوني في منظر ساحر عكس صورة مميزة لتبرز إمكانيات المملكة.

جودة عالمية

وبدأ نادي جدة لليخوت في منظره العام، وكأنه تحفة فنية، يشع بهجةً وسعادةً لكل من يراه أو يدخل إليه.

وحرص النادي على أن يكون مستعدًا لاستقبال زواره، بعدد من المطاعم العالمية التي تقدم خدماتها بجودة عالمية.

يضاف إلى ذلك إتاحة تجربة السكن داخل فندق فئة 5 نجوم، يقع على ضفاف المرسى الذي يتسع لـ 101 يخت، بعمق 8 أمتار، فيما تضم منطقة المارينا 21 محلاً و14 مطعماً.

تنوع الخدمات

ويعول القائمون على إدارة النادي، أن يوفر الأخير فرصة ممتعة وفريدة للزوار في الاستمتاع بالنزول إلى مياه البحر على متن يخوت تنتظرهم من الآن إلى جانب فرصة التسوق الفاخر من المتاجر المطلة على المارينا.

وقياسًا على ما سبق، يعتبر نادي جدة لليخوت في جدة أول مرسى خاص لليخوت في المملكة، وسيكون من السهل الوصول إليه.

عطفًا على موقعه من جانب وقربه من الأحياء السكنية من جانب آخر. ويتميز النادي بالتصاميم العصرية الساحرة، إلى جانب مزجه هويته البحرية وفنون العمارة السعودية، وتنوع المرافق، وتعدد الخدمات.