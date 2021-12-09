السعودية: 11 راداراً بحرياً ومحطات رصد عائمة لتمكين الأرصاد من خدمة قطاع النقل والملاحة البحرية

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، عن مشاريع مستقبلية يعمل المركزي الوطني على تنفيذها يهدف بها إلى تطوير أعمال الرصد البحري، لتمكين المركز من الإيفاء بمتطلبات شركائه وعملائه وتحقيق التطلعات المستقبلية لقطاع الأرصاد، بالإضافة إلى الإسهام في صناعة النقل البحري.

وعلى صعيد تطوير الأعمال والخدمات ورفع الجاهزية للأرصاد، أبان الدكتور غلام أن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 تضمنت رفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية في المملكة وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية من خلال عدد من المشاريع الحيوية والتنموية المهمة، أبرزها: مشاريع التغطية الجغرافية لأجواء المملكة والعمل على تركيب 75 محطة رصد أتوماتيكية متطورة تُضاف إلى خدمات الرصد للمركز الوطني للأرصاد.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية وُسِّع بتركيب 5 محطات رصد بحري عائمة، و3 محطات بث لا سلكية؛ للإسهام في سلامة الأرواح في البحار، إضافة إلى 11 راداراً بحرياً معنياً بمراقبة ورصد الأمواج والتيارات البحرية.

إلى جانب محطات رصد الأمواج والتيارات البحرية وتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس من خلال رفع القدرات المعنية بتوقعات نماذج أمواج البحر والتيارات البحرية ونماذج التنبيه الآني بالسيول والعواصف الترابية.

وكذلك تركيب 600 محطة لرصد ومراقبة العواصف الرملية والطقس بهدف تعزيز قدرات المركز في رصد ومراقبة الظواهر الجوية المحتملة على المملكة ودراستها مناخياً.