الأمن_السيبراني يحذر من ثغرة في « #واتساب»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن ثغرة في تطبيق التراسل الفوري «واتساب».

وأوضح «الأمن السيبراني»، أنَّ الثغرة يمكن للمهاجم استغلالها عن طريق إرسال صورة خبيثة تتسبب في إغلاق البرنامج بشكل مفاجئ.

وأشار المركز الوطني للأمن السيبراني، أن الثغرة تهدد نسختي التطبيق «واتساب أندرويد (WhatsApp for Android 2.21.22.7)، وواتساب الأعمال- أندرويد (WhatsApp Business for Android 2.21.22.7)».

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذا التحديث، حيث يمكنك الذهاب إلى متجر التطبيقات Play store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.