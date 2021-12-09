بعد سبع سنوات.. انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأربعاء انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف التي بدأت قبل سبع سنوات لمحاربة تنظيم “داعش”.

وقال الأعرجي بعد انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف “اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف” مضيفا ان العلاقة “ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين”.

بدوره، قال اللواء سعد معن رئيس خلية الاعلام الأمني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع ان “التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال الى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي، بموجب ما تم الاتفاق عليه”.